A Ferrari versenyzői az 1. és 3. helyről kezdték a 2019-es Forma-1-es Orosz Nagydíjat, de a rajtnál a második sorból induló Sebastian Vettel a pole-ból kezdő Charles Leclerc szélárnyékával a mercedeses Lewis Hamiltont, majd nem védekező csapattársát is megelőzte, az élre állt.

Hamar kiderült, hogy egyeztetett koreográfiáról volt szó, ám az is világossá vált, hogy a két pilóta másképp emlékszik arra, mit is beszéltek meg. A csütörtökön még a rádiós panaszkodás elhagyását ígérő Leclerc a pozíció visszaadását várta Vetteltől, a csapat a rádión erre is utasította a németet, ő azonban ellenállt, hajtott tovább, azt mondta, érje be a monacói.

A cserét a Ferrari végül a bokszban akarta megoldani, a szingapúri történtek fordítottjával ezúttal Leclerc-t hozták ki előbb, hogy a monacói Vettel elé vághasson, a négyszeres világbajnokot pedig addig tartották kint, hogy az ifjonc mögé térjen vissza.