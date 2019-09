15 perc után a Ferrari és a Mercedes autói is a pályára gurultak. Valtteri Bottas elrontotta az első körét, a korábbi esők miatt még vizes műfűre rácsúszva rengeteg időt elbukott egyetlen kanyar alatt. Helyette Sebastian Vettel ugrott az élre, akit rövid idő múlva a másik vörös autóval Charles Leclerc taszított hátrébb. Bottasnál valamivel gyorsabb volt Lewis Hamilton, de a másik Mercedesszel ő is hibázott először.

Nem alakult jól a hazai hétvégéje Danyiil Kvjatnak. A Toro Rosso versenyzője a mezőny végéről indulhat motorcsere miatt, de az új technika a második edzés után az időmérő előtti gyakorláson sem szuperált jól: autója hirtelen leállt. Az orosz szerint a motor okozta a gondokat. Egy rövid virtuális biztonsági autós szakasz után folytatódhatott a száguldás.

He had trouble early in FP1, and now he’s out of the car again in FP3 #RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/Td6s1g41I8

Max Verstappen is szorgosan körözött Red Bulljával, ám a többséggel és az élmenőkkel ellentétben a közepes gumikat használta, nem a lágyakat. Ideje azonban így is 3-4 tizedmásodperccel volt csak lassabb, mint a sokáig élen álló Leclerc-é. A holland inkább a versenyre készült, ugyanis 5 rajthelyes büntetéssel várhatja az időmérőt és a futamot.

Húsz perccel a leintés előtt újra a nagycsapatok autói foglalták el a pályát. Mindkét Ferrari javított az idején, Leclerc négy tizeddel gyorsabb volt Vettelnél. A Mercedesek válasza elmaradt az olaszok idejétől: Hamilton 4 tizedre megközelítette az időközben tovább javuló Leclerc-t. Sergio Perez csúnyán elfékezte a gumijait Racing Pointján, mégis tudott javítani aktuális köridején.

BIG lock-up for Sergio Perez and he end up going off at Turn 13

Just over ten minutes left in FP3 – and the Mexican has only completed four laps so far#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/EHzrfbTGGU

— Formula 1 (@F1) September 28, 2019