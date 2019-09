A monacói nem is értette, hogyan kerülhetett elé német csapattársa, igencsak ingerülten nyilatkozott a verseny után, magyarázatot várva a történtekre. A csapatfőnök Mattia Binotto szerint a stratégák alábecsülték, mennyi előnyt hozhat egy kör különbség a kiállások között.

A csapatfőnök elmondása szerint szó volt arról is, hogy Vettelt arra utasítsák, hogy adja vissza az első helyet fiatalabb csapattársának. “A versenynek azon szakaszában az volt a jó döntés, hogy ezt nem lépjük meg, és még most is erről beszélünk a pilótáinkkal, hogy mit kellett volna tennünk” – mondta Binotto.

A paddock egyes tagjai szerint azonban más áll a háttérben. A Forma-1 online műsorvezetőjeként tevékenykedő Will Buxton szerint többen is úgy gondolják, hogy Leclerc monzai időmérő edzésen történő engedetlensége miatt nem adták neki vissza az első helyet. Emlékezetes, hogy a mezőny nagy része, köztük Vettel is lemaradt az utolsó próbálkozásról, a monacói túl későn előzte meg a német Ferrariját, hogy szélárnyékot húzzon neki.

