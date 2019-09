Idei első, pályafutása 53. Forma-1-es győzelmét aratta Sebastian Vettel a Szingapúri Nagydíjon, megelőzve csapattársát, Charles Leclerc-t, míg a harmadik helyre a rosszul taktikázó Mercedest, legyőző Max Verstappen ért oda a Red Bull-lal – az eredmény értelmében a Ferrari először örülhetett kettős sikernek a 2017-es Magyar Nagydíj óta.

A dobogósokkal a korábbi F1-es pilóta, David Coulthard készítette az interjúkat a leintést követően.

Sebastian Vettel, Ferrari (1.): „Kicsit izzasztó volt, de nagyon örülök, remek verseny volt. Először is gratulálni szeretnék a csapatnak: a szezon eleje nehéz volt, de együtt vészeltük át ezt az időszakot, büszke vagyok mindenki munkájára. Köszönetet szeretnék mondani a rajongóimnak is, akik az utóbbi hetekben azzal tették boldoggá, hogy levelekkel és jókívánságokkal bombáztak. Ezzel erőt és hitet adtak nekem, és ebből próbáltam meríteni ma. A bokszkiállásra későn hívtak ki, eleinte gondoltam is arra, hogy egy picit korai volt a kerékcsere, de a kivezető körön mindent beleadtam, és még magam is meglepődtem, hogy az élre törtem. Utána próbáltam minél hamarabb átmenni a forgalmon, és kontroll alatt tudtam tartani a futamot a végéig.”