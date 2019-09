Olvass tovább

„Ebben az esetben természetesen megértem a döntést, de az autóban ülve nyilván frusztrált engem a helyzet. Nem gondolom, hogy jobban vagy akár másképpen tudtam volna csinálni a dolgokat. Az egyetlen dolog, amit tehetek és amit meg is fogok tenni a jövőben, az az, hogy többet érdeklődök majd a stratégiámról: ki áll ki, ki nem, mert ezzel most nem voltam képben.”

„Nem tudom, hogy jobban kellett volna-e nyomnom az első etapban. Rengeteg adatunk van, majd kielemezzük őket” – folytatta gondolatait. „Amint kiállt a biztonsági autó, a munkámra koncentráltam, próbáltam kihozni a legjobbat a versenyemből. Miután többet megtudtam a helyzetről, másképpen tekintettem rá, de még mindig szükségem van magyarázatokra, hogy teljesen megértsem, miért volt szükség erre a döntésre.”

Leclerc elárulta, hogy a verseny előtt nem beszélték át a rendkívüli forgatókönyveket, ennek ellenére úgy véli, nagyon jó a csapaton belüli kommunikáció. „Nem tértünk ki minden tervre, de erről fog szólni majd az egyik beszélgetés, hogy megértsem, miért nem került erre sor” – mondta. „Persze, lehetetlenség végigzongorázni minden egyes lehetőségen, hiszen egyedi esetekről van szó.”

„Nagyon sokat beszélünk csapaton belül, ami nagyon jó, de mindig lesznek olyan helyzetek, amik nem kerülnek szóba, különben nyolc órán át tartana egy-egy csapatmegbeszélés. Ezt pedig nem akarom, mert már így is iszonyatosan hosszúak!”

„Remek az irány, amibe haladunk, de mindig is akadnak majd olyan szituációk, amikkel nem fogsz egyetérteni” – fejezte be gondolatait Leclerc, aki második helyének köszönhetően – még ha pontegyenlőséggel is – átvette a harmadik helyet az összetettben a Red Bull-os Max Verstappentől.