Emlékezetes, komédiába illő jelenetekkel zárult a kvalifikáció, és könnyen elképzelhető, hogy emiatt módosul is a Forma-1-es Olasz Nagydíj sorrendje. Nico Hülkenberg ugyanis a Renault-val a bukótéren át kerülte meg a célegyenes végi sikánt, amivel a mezőny elé vágott – ezt követően megkezdődött a szélárnyékért zajló harc, aminek az lett a vége, hogy csak ketten értek fel időben gyorskörre a Q3 végén.

Toto Wolff és Christian Horner, vagyis a Mercedes és a Red Bull vezetője is kiakadt Hülkenberg megmozdulása miatt, amit a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vizsgálni is kezdett, mégpedig arra hivatkozva, hogy láthatóan ok nélkül hagyta el a pályát.

Figyelembe véve azt, hogy hasonló incidens összesen 19 pilóta hátrasorolását eredményezte a Forma-3-as bajnokságban, lehetséges, hogy ezúttal is büntetni fognak a stewardok – amennyiben valóban bűnösnek találják Hülkenberget, a német elbukhatja a hatodik rajthelyet.