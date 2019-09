Olvass tovább

A Ferrarikat leszámítva mindenki a lágy gumikkal próbálkozott, de a két mercis, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas sem tudta megelőzni Hülkenberget. Ekkor értek fel újra Sebastian Vettelék, és a közepes gumikon tovább javítva feljebb ugrottak a ranglistán, Leclerc 29 ezreddel átvette a vezetést.

4 és fél perccel az első szakasz vége előtt piros zászlóval megszakították az edzést Sergio Perez autójának megállása miatt. A mexikói a Curva Grandéban húzódott félre Racing Pointjával. Éppen a Ferrarisok szélárnyékozós játéka tört meg emiatt.

Az újraindítás után szinte mindenki újra kiment a pályára egy utolsó körre, még Vettel is, de már lágy gumikon. Max Verstappen is ekkorra hagyta volna a továbbjutás kérdését, de a Red Bulljából épp elment az erő, így ő is kiesett. A holland büntetései miatt így is az utolsó helyek valamelyikéről indult volna.

Végül a piros zászlóhoz képest a kiesők mezőnye nem változott: a két Williams, Verstappen és a pályán megálló Perez mellett Romain Grosjean esett ki a Haas-szal.

OUT: 20 VER

19 KUB

18 RUS

17 PER

16 GRO Charles Leclerc is fastest. Listen online with live text 👉 https://t.co/TvEDNcNBMk #bbcf1 #ItalianGP pic.twitter.com/BiUWAHZ4Hz — BBCF1 (@bbcf1) September 7, 2019

A Q2-ben mindenki a piros oldalfalú lágy gumikkal próbált továbbjutni. Az első mért körök után Leclerc 1,5 tizeddel vezetett Hamilton előtt, aki csak 9 ezreddel volt gyorsabb Vettelnél. Bottas lemaradása közel fél másodperc volt, elé be is jött Ricciardo. Kimi Räikkönen egy alkalommal előcsalogatta a sárga zászlót, amikor Alfa Romeójával a kavicságyba, majd a fűre futott.

A szakasz utolsó perceiben még az élmezőny versenyzői is kijöttek a pályára, és a legjobb pozíciókért még csatába is bonyolódott néhány pilóta. Hamiltont a végén Bottas úgy meghúzta, hogy megnyerte a szakaszt. Végül két ezred híján, de nem jutott tovább Antonio Giovinazzi az Alfa Romeóval, Kevin Magnussen a Haas-szal, a két Toro Rosso és a McLaren volánjánál Lando Norris. Utóbbi hathatós segítséget adott a hetedik helyen továbbjutó Carlos Sainznak büntetése tudatában.

BREAKING: ELIMINATED, Q2 11 Giovinazzi

12 Magnussen

13 Kvyat 📸

14 Norris

15 Gasly#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/l9ZpmwtT7p — Formula 1 (@F1) September 7, 2019

A Q3-ban hatalmas helyezkedési meccs ment a pályán, mindenki összevissza ért fel az első mért körére. Az első mért körét nem tudta mindenki befejezni a piros zászló meglendülése miatt, ugyanis Räikkönen újra megcsúszott, de most össze is törte autóját. Bottas emiatt nem futott mért kört, ahogy az egyetlen állva maradt Red Bull-lal Alexander Albon sem.

Vettel a felvételek szerint levágta a pályát, de az idő sokáig a neve mellett állt, míg Bottas megkapta a piros zászlós körét. Így Leclerc, Hamilton, Bottas, Vettel volt az első négy sorrendje.

A megmaradt 6 perc 35 másodpercnek csak az utolsó 2,5 percét használták ki a résztvevők. A fináléra mindenki felcsavarta a motorokat és új gumikat tett fel. A jó pozíciókért most is ment a csata, de annyira, hogy csak Sainz és Leclerc ért át a célvonalon az idő lejárta előtt, és senki nem javított a pozícióján.

Everyone wants to be first in F1… Unless it’s qualifying at Monza pic.twitter.com/bBMfUte3Ew — WTF1 (@wtf1official) September 7, 2019

Incredible scenes! Leclerc and Sainz get past the start/finish line before the clock stops, everyone else doesn’t make it in time! #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/eKAqYy33Xm — Formula 1 (@F1) September 7, 2019

Leclerc ezzel pályafutása során negyedik alkalommal indulhat az első helyről, ám az időmérő eredménye még nem végleges, ugyanis az utolsó körben történteket vizsgálja a versenybíróság.

A 2019-es Forma-1-es Olasz Nagydíj vasárnap 15.10-kor kezdődik.

