Sokáig emlékezni fogunk a jubileumi, 70. Forma-1-es Olasz Nagydíj kvalifikációjának utolsó két percére. Történt ugyanis, hogy a versenyzők addig bazíroztak egymás szélárnyékára, amíg valósággal el nem kezdték blokkolni egymást a pályán – ennek következtében a Kimi Räikkönen balesetét követően megmaradt kilenc versenyzőből csupán a ferraris Charles Leclerc és a mclarenes Carlos Sainz ért fel újabb gyorskörre, de a monacói utána le is lassított, mivel szinte röhögve szerezte meg a rajtelsőséget.

A versenyirányítás már közölte is, hogy vizsgálni fogják az esetet, és kiindulva abból, hogy hasonló incidensekért a Forma-3-as főfutamot megelőzően összesen 19 versenyzőt sújtottak három-, öt- vagy éppen tízhelyes rajtbüntetéssel, könnyen megeshet, hogy ezúttal is vastagon fog majd a versenyfelügyelők tolla.

In the 20 years I’ve been watching this sport, I have never seen anything like this 🤣🤣🤣 #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/2nM5BcBvKt

— Caleb J Schroëter (@cjsvlog) September 7, 2019