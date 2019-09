Negyedikként intették le Spa-Francorchamps-ban a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt, miközben csapattársa, Charles Leclerc megszerezte pályafutása, valamint a Ferrari idei első győzelmét. A német versenyző már a rajtnál Leclerc árnyékába került, és ugyan a bokszkiállásoknál átugrotta őt, a taktika miatt vissza kellett adnia a pozíciót a monacóinak – egy újabb kerékcserét be kellett iktatni aztán Vettelnél, így a Mercedesek is eléje kerültek.

„A csapat miatt örülök, magam miatt nem. Nem igazán volt meg a tempóm” – nyilatkozta Vettel a leintést követően. „Szenvedtem a gumikkal, pedig a kezelésük általában nem szokott problémát jelenteni nekem. Összességében ez egy kemény futam volt, egy bizonyos pontnál pedig egyértelművé vált, hogy már nem vagyok harcban a győzelemért. Így, nem tehettem mást, mint hogy a csapatot szolgáltam.”

„A kanyarokban is kínlódtam, így [Lewis] közel tudott kerülni hozzám, és nem is tudtam feltartóztatni túlságosan sokáig. Próbáltam fogni, hogy időt veszítsen Charles-lal szemben, ami végül elegendőnek is bizonyult. Remek munkát végeztünk ma” – tette hozzá.

Vettel továbbra is a negyedik helyen áll az összetettben, de a leggyorsabb körrel szerzett bónuszpont ellenére már csak 12 ponttal előzi Leclerc-t.