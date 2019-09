Élő: Forma-1 Belga Nagydíj

Sainz autójával nincs minden rendben, miközben Räikkönennél újra kereket cseréltek, közepeseket kapott. A biztonsági autó a kör végén a bokszba hajtott – volna, ha a spanyol autója nem ragadt volna sebességben az utolsó kanyarban.

Az állás három kör után:

LAP 3/44

Safety car is due in at the end of this lap

Some big movers in the top ten early on#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/QGU8uT2xxS

— Formula 1 (@F1) September 1, 2019