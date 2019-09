A Forma-1-es Belga Nagydíj csütörtöki médianapján jelentette be a Mercedes, hogy 2020-ra is megtartja Valtteri Bottast, aki így zsinórban negyedik szezonjában is a hatodik világbajnoki címe felé menetelő Lewis Hamilton csapattársa lesz. A Mercedes-ülésre még a csapat jelenlegi teszt- és tartalékpilótája, Esteban Ocon pályázott jó esélyekkel, de a francia Bottas új szerződésének értelmében csak a Renault-nál tud visszatérni a királykategóriába.

Sokan megkérdőjelezték a Mercedes döntését, de azt a védelmébe vette a csapatfőnök Toto Wolff, állítva, hogy alaposan átgondolták a választásukat, és semmi kétségük afelől, hogy Bottas rászolgált az újabb esélyre. „Természetesen nem egyetlen nap leforgása alatt döntöttünk. Több hónapon át szemléltük az adatokat, illetve vettük számításba a további lehetőségeket” – nyilatkozta az osztrák.

„Végül helyes döntést hoztunk. Valtteri a versenyek nagyján jól teljesített, az időmérős mérlege pedig különösen jó” – magyarázta a döntést Wolff. „Stabil és nagyszerű tagja a csapatnak, aki mindig közreműködő, így megérdemli, hogy a Mercedes pilótája legyen.”