A negyedik helyről rajtolt a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíjon, és ugyanebben a pozícióban is fejezte be azt Charles Leclerc. A Ferrari monacói versenyzője sokáig joggal reménykedhetett abban, hogy a Hungaroringen hatodik dobogós helyezését is megszerzi, de néhány körrel a leintés előtt csapattársa, Sebastian Vettel elvette a harmadik helyet tőle, miután elkoptatta a gumijait.

A gumikezeléssel kapcsolatos problémái miatt kissé csalódottan nyilatkozott a futam után a korábbi GP3- és Forma-2-bajnok.

„Sokat kell még tanulnom. Rengeteget szenvedtem a hátsó gumikkal a verseny folyamán, főleg az első etap végén. Az utóbbi néhány hétvégén az időmérőkön mindig erősnek tűntem, de a futamokon rendre problémáim voltak a hátsó gumikkal. Meg kell még értenem az okát. A vezetési stílusomon is csiszolni kell egy kicsit, hogy jobban életben tudjam tartani az abroncsaimat.”

A két Ferrari a 70 körös futam végén egy perccel a győztes Lewis Hamilton mögött ért célba. „Szenvedős időket élünk, talán egy kicsit jobban is, mint arra előzetesen számítottunk. Remélhetőleg a szezon második felére találunk valamit” – tette hozzá annak kapcsán Leclerc, hogy mennyire csalódott a mostani eredményét illetően, illetve hogy mit vár a háromhetes nyári szünet utáni időszaktól.