Nem csak a lelkes szurkolók lepték el a pálya környékét, odabent is folyt a munka. Bent, a paddockban is folyamatosan jöttek-mentek a szerelők, és a rekkenő hőségben egyértelműen érződött, hogy a nyári szünet előtti utolsó hajrá pillanatait látjuk.

Annak ellenére, hogy a pályán csak pénteken kezdik meg a körözést a pilóták, a Hungaroring és környéke már a Forma-1-es Magyar Nagydíj csütörtöki napján is leginkább egy felbolydult méhkasra hasonlított, melyet személyesen is megtapasztalhattunk rövid ottlétünk idején.

Ebben a légkörben ülhettünk le néhány percre beszélgetni Charles Leclerc-kel. A fiatal monacói még csak második évét tapossa a királykategóriában, de ez idő alatt is számos sikert elkönyvelhetett: a Ferrarival pole-pozíciót is szerzett, valamint ötször már a dobogóra is állhatott.

Mennyiben más az életed, mióta a Ferrari versenyzője lettél?

Igencsak megváltozott. Olyan emberekkel dolgozom, akik a saját szakterületükön a legjobbak között vannak. Ez a versenyzői szempont, de a magánéletemben is történtek változások. Egyre több ember ismeri fel, ki is vezeti a Ferrarit, jó érzés, hogy ilyen sokan támogatnak minket.

Milyen a viszonyod Sebastiannal, mint új csapattárssal, összehasonlítva Marcusszal (Ericsson – a szerk.) vagy a korábbi csapattársaiddal az alsóbb kategóriákból?

Soha nem volt gondom a csapattársaimmal. Minden alkalommal jól kijöttem velük, és ez Sebastian esetében sincs másképp. A csapatban jó a hangulat, és ez a legfontosabb.

Mi volt az utolsó zeneszám, amit közvetlenül egy verseny előtt vagy után hallgattál?

Nem igazán hallgatok a versenyek előtt zenét. Az utolsó szám, amit hallgattam, az a Those Nights volt Rilèstől. Ő egy francia rapper, de kezd az Egyesült Államokban is népszerű lenni.



Lehetséges, hogy a közeljövőben a tankolás visszatér a Forma-1-be. Néhány versenyzőtársad elmondta, hogy támogatnák az ötletet, ha ezzel az autók tömege csökkenne. Mit gondolsz erről a helyzetről?

Azt hiszem, ez fontos lenne a sportágnak, határozottan segítene. Csak két éve vagyok a Forma-1-ben, és ezért nem vezettem nagyon eltérő tömegű autókat eddig. Mi, versenyzők mindig szeretnénk a határokat feszegetni. A könnyebb kocsik számos területen javulást hoznának magukkal, gondolok itt például a gumik túlmelegedésére. A nehezebbé válás nem jó irány.

Mennyire kell figyelni a Hungaroringen az üzemanyag-spórolásra?

Erre minden pályán figyelünk, de nem egyszerű. Ebből a szempontból nem ez a versenynaptár legnehezebb pályája, de ilyenkor is próbálunk ügyelni erre.

Ha már itt tartunk: sokat lehetett hallani, hogy rengeteg plusz teljesítményre tett szert a csapat az üzemanyagnak köszönhetően. Ezen a téren volt olyan fejlesztés, ötlet, mely az egész szezonra befolyással volt?

Igen. A Shell és a Ferrari nagyon szoros együttműködésben dolgozik, hogy megbízhatóbb és gyorsabb autónk legyen. Versenyről versenyre igyekszünk fejlődni: mi továbbítjuk a visszajelzéseinket feléjük, ők pedig új üzemanyagokkal és olajjal állnak elő, melyek segítségével javulhatunk. Már rengeteget segítettek az eddigiek során.

Hétéves átok tört meg Az olaszok egyik kamionjában egy külön labort alakítottak ki, ahol minden versenyhétvégén a Ferrari által hajtott csapatok üzemanyagait és motorolajait vizsgálják. Előbbiből egy hétvégén 40, utóbbiból nagyjából 100-150 mintát is megvizsgálnak, és ha eltérést találnak, azonnal jelentik a csapatnak, hogy valami nincs rendben. Az így nyert adatokból lehet következtetni a belső alkatrészek állapotára, az olajban található fémrészecskék mennyisége sok dologról árulkodik. Ennek köszönhetően aratott kettős győzelmet hét év után először a Ferrari 2017-ben Monacóban. Drew Stinton, a labor munkatársa elárulta, az adatok alapján rájöttek, hogy Sebastian Vettel autójában egy fontos alkatrész meghibásodott. Szerencsére ezt büntetés nélkül cserélhették, majd Vettel a második helyről rajtolva – a bokszban átugorva a csapattárs Kimi Räikkönent – megnyerte a versenyt. A kérdéses alkatrészt megvizsgálták Maranellóban, és pár kilométeren belül valóban tönkrement volna, Vettel kiesését eredményezve. Hogy mi lett a jutalma ezután a munkatársnak? Egy vállveregetés.

Forrás: Fotó: Dan Mullan/Getty Images, Shell