Hamilton egyébként hetedjére nyert a Hungaroringen, míg idén nyolcadjára, pályafutása során pedig 81. alkalommal. A három dobogóssal, vagyis Hamiltonnal, Max Verstappennel (Red Bull) és Sebastian Vettellel (Ferrari) a korábbi Forma-1-es versenyző, a 2010-ben a DTM bajnoki címéig jutó Paul di Resta készített interjút a 2019-es Magyar Nagydíj végeztével.

Lewis Hamilton, Mercedes (1.): „Fáradt vagyok, ahogyan annak lennie is kell. Hálás vagyok ezért a napért, illetve a csapatnak, amiért továbbra is bízik bennem, és feszegeti a határokat. Már hét éve vagyunk együtt, de ezt nem lehet megunni. Még mindig teljesen új érzést kelt bennünk egy új győzelem. Ha ezek a srácok nem lennének itt, valamint a gyárban, ez nem lenne lehetséges. Ami engem illet, egész nap a határon autóztam. Pedig egész hétvégén fékproblémáink voltak, ami aggodalommal töltött el. Több változást is eszközöltünk, de nem lett igazán más a helyzet. Amikor csak lehetett, inkább szimplán felengedtem a gázt. Őszintén szólva nem tudtam, hogy le tudom-e dolgozni ezt a 19 másodperces hátrányt… A gumik egyre romlottak, én meg csak nyomtam. Minden kör olyan volt, mintha kvalifikációs kör lenne. Azt hiszem, ha Niki [Lauda] itt lett volna, megemelte volna a kalapját.”

Max Verstappen, Red Bull (2.): „Egyszerűen nem voltunk elég gyorsak. Minden tőlem telhetőt megpróbáltam, hogy életben tartsam a gumijaimat. Második hely és leggyorsabb kör – összességében ez egy jó hétvége volt. Gratulálok Lewisnak, nagyon nagy nyomás alatt tartott, és ez tetszett. És még így is egy jó hétvégét zártunk. Hiányzott a tapadás, az egykiállásos stratégiával próbálkoztunk. Eközben nekik lehetőségük volt a két kiállásra, és bejött nekik.”

Sebastian Vettel, Ferrari (3.): „Az első etapot elnyújtottuk, és reméltük, hogy a lágy gumik kitartanak a végéig, így is történt. Örülök, hogy végre pezsgőzhettem. A többiekkel nem tudtuk felvenni a harcot, mert ehhez nyilvánvalóan nem volt meg a tempónk, most pedig jókor jön a szünet. Mindenki nagyon keményen dolgozott ugyanis, és már szükségünk van arra, hogy feltöltődjünk. Nem tudom, hogy a többiek milyen fejlesztésekkel készülnek később. Papíron jobbnak tűnnek, mint mi, és tisztában is vagyunk vele, hogy le vagyunk maradva. Sűrű szünetnek nézünk elébe, mert fejben senki sem fog pihenni két hétig.”