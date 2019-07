Egyre gyakrabban találkoznak a pályán a Haas Forma-1-es versenyzői – Romain Grosjean és Kevin Magnussen a két héttel ezelőtti Brit Nagydíjon már az első körben összeakadt, majd a Német Nagydíjon sem maradt el a kontakt. Ezúttal szerencsésebb volt a végkimenetel, mert a francia vezetésével a kannapolisi gárda az utolsó két pontszerző helyen fejezte be a versenyt.

LAP 56/64

The two Haas cars come together as they battle for a points finish 🙈

No damage seemingly done, with Romain Grosjean getting the better of the tussle#F1 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/8Uv5kLEaz2

— Formula 1 (@F1) July 28, 2019