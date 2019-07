A pilótával Silverstone-ban komoly kísérletet végeztek, az autóval jó ideje elégedetlen Grosjean visszakapta a szezonnyitón használt specifikációt, amivel nem is teljesített rosszabbul a legfrissebb fejlesztéseket használó Kevin Magnussennél. Hockenheimben is az autó ausztráliai változatával folytatja a francia, míg a dán egy újabb frissítési csomagot használ majd, folytatják az adatgyűjtést és az összehasonlításokat.

“Amikor Barcelonában bevetettük a fejlesztéseket, én már péntek este szerettem volna visszatérni a korábbiakhoz. Én nem éreztem jónak az autó farát, főleg a közepes és nagy tempójú kanyarokban. Az érzés később sem lett meg. A melbourne-i csomaghoz való visszatéréssel sokkal jobbnak éreztem az autót ezen a területen. Valami biztosan működik így. Az aerodinamikusok vizsgálják a kérdést. Persze az első változatnak is vannak gyengeségei, kisebb a leszorítóerő, de stabilabb az autó” – magyarázta Grosjean.

Steiner a Speed Weeknek azt mondta, a pilótákat illetően a nyári szünet előtt nem hoznak döntést.

Az autót és a versenyzőket illető problémák mellett a Haasnál egy harmadik gond is adódott a Silverstone környékén, a névadó szponzor Rich Energy – azóta már eltávolított – alapító-vezérigazgatója, William Storey bejelentette, hogy szerződést bontottak a csapattal.

A Storey-t kiakobólító részvényesek a múlt hét elején a cég nevét is megváltoztatták Lightning Voltra, ám a Haas autóján ez nem látszik majd Hockenheimben, az F1-esen a Németországban is a Rich Energy felirat lesz látható, ezt konkrétan a cég vezetése közölte a hétvégén.

Our understanding is that the Rich Energy branding will continue to appear on the car until a new deal is agreed.

— Lightning Volt Ltd (@LightningVoltF1) July 20, 2019