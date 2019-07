A Francia Nagydíjat megelőző héten az ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a renault-s Nico Hülkenberg és a versenyzői szakszervezet (GPDA) elnöke, Alexander Wurz a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) párizsi konfenerciáján járt, ahol tájékozódtak a 2021-re tervezett szabályokról.

Hamilton később arról beszélt, hogy mostantól is részt kíván venni a szabályok kidolgozásában, amire az F1 sportszakmai vezetője, Ross Brawn úgy reagált, hogy örömmel látja a következő üléseken a mercedeses angolt és az összes többi versenyzőt is.

Hamilton mellett biztosan él majd a lehetőséggel a GPDA egyik igazgatójaként is dolgozó Romain Grosjean is, a Haas francia pilótája szerint ugyanis a versenyzőknél senki sem tudhatja, mire is lenne szükség.

“Úgy volt, hogy megyek Párizsba, de aztán betörtek hozzánk. Nem hagyhattam egyedül a nejemet, az utolsó pillanatban le kellett mondanom az utat. De a következő értekezleteken ott leszek” – mondta a GPToday.netnek.

“A versenyzők is ott lesznek, minket is meghívtak. Csakis mi tudjuk igazán, hogy mire van szükség és mire nincs a jobb versenyzéshez, a jobb vezetéshez. Sok szó esik olyasmikről, amik szerintünk nem hoznának sok változást. De most már legalábbis is benne vagyunk, elmondhatjuk, mit érzünk, szerintünk mivel lehet jobbá tenni a versenyzést” – magyarázta.