A kényelmes rajt-cél győzelmet arató Lewis Hamilton is elismerte, hogy manapság bőven vannak unalmasnak nevezhető futamok, de azt mondta, ez nem a versenyzők hibája.

“Szerintem amíg az F1 irányításának rendszere nem változik, így is marad minden, ez pedig nem az én dolgom, az én dolgom az, hogy a lehető legjobban végezzem a munkámat.”

Az ötszörös világbajnok a renault-s Nico Hülkenberg és a versenyzői szakszervezet, a GPDA elnöke, Alex Wurz társaságában a múlt héten Párizsban járt az FIA konferenciáján, de az ott látottak alapján a jelen állás szerint azért a 2021-es szabályváltozásoktól sem vár radikális megújulást:

“Hogy nagy változásokra számítok-e? Nem, de hiszem, hogy a jó irányba mennek a dolgok. Ezért is mentem el Párizsba a múlt héten. Ott voltam a megbeszélésen, figyeltem az F1-es és FIA-s fejeseket, a csapatvezetőket, és próbáltam én is szerepet vállalni, pedig személyesen semmi előnyöm nem származik ebből. Mindig ezek az emberek döntöttek és sosem kérték ki a versenyzők véleményét. Ha ezzel sikerül változást elérni, és a nézők jobb versenyzést láthatnak, büszke leszek rá, hogy én is részt vállalhattam ebben.”

Forrás: Fotó: Getty Images