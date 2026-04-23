Míg pár éve az autókba szerelt képernyők a luxus és az innováció szimbólumai voltak, mára viszont a praktikus használatot nehezítő, sőt balesetveszélyesnek titulált kategóriába kerültek be. Ennek oka, hogy hatalmasra nőttek, sok típusnál eltűnt mellőlük minden fizikai gomb, és a funkciók garmadáját zsúfolták beléjük.

Uralmuk azonban egy szakértő szerint lassan véget ér.

Luke Miles, a NewTerritory dizájnstúdió alapítója az Autocar-nak elmondta: ha a gyártók továbbra is görcsösen ragaszkodnak az érintőképernyők garmadájához minden egyéb alternatíva nélkül, azt nagyon csúnyán meg fogják bánni.

Szerinte ez a megoldás már most kiment a divatból, míg a fizikai gombok újra elmélyítik a kapcsolatot a tulajdonos és az autója között. „Az az érzés, ahogy visszajelzést kapsz egy recézett felületű, megmunkált tárgytól, eljuttat abba a pontba, ahol ráébredsz, milyen gyönyörűen is rakták össze ezt az autót” – nyilatkozta Miles az Autocar magazinnak, és eszünk ágában sincs vitatkozni vele.

Szerinte az autógyáraknak nem kell újra gombok tucatjaival elárasztaniuk a kabint – bőven elég sokkal kevesebb is. Ezeket kell okosan vegyíteni a hangvezérléssel vagy a gesztusvezérléssel, hiszen mindkettő elképesztően kifinomulttá vált.

A gyártóknak ezen az úton kellene elérniük az „emberi pillanatokat”. Ráadásul ez lehetővé tenné a képernyők méretének drasztikus csökkentését is, mivel azok lényegében feleslegessé válnának. A hangsúly visszakerülne a fizikai kezelőszervekre, amelyek segítségével az egyes márkák újra sokkal jobban megkülönböztethetnék magukat egymástól – aki ilyet kínál, az fog nyerni.

Miles szerint azonban a tulajdonos és a gép közötti jobb kapcsolatnak még azelőtt el kell kezdődnie, hogy beülnénk a volán mögé. A gyártók ugyanis nemcsak a gombokat dobták sutba, hanem a hagyományos kulcsokat is.

És bár régen úgy tűnt, hogy az autó mobillal történő nyitása és indítása a jövő zenéje, a valóság az lett, hogy ezzel az autókat puszta közlekedési eszközök szintjére degradálták le. A kulcs behelyezése az indítónyílásba – függetlenül attól, hogy pontosan milyen formájú is a kulcs – valójában egyfajta „kézfogás” ember és gép között.

Hogy Milesnak nyilvánvalóan igaza van, azt a vállalatának új ügyfelei is igazolják. A cég eddig főleg a légiközlekedési iparágra fókuszált, olyan légitársaságoknak dolgoztak, mint a Delta vagy a Virgin Atlantic. Most viszont kiterjesztették a tevékenységüket az autógyártókra is, köztük a Fordra és a Mercedes-Benzre.

Persze az átálláshoz idő kell, de úgy tűnik fordulnak a trendek, a Volkswagen már a felfrissített ID.3 Neo belterében mutatta a szándékát, az Audi távlati tervei radikális képernyőcsökkentést jelenthetnek, amit a Concept C beltere is képvisel. Az kétséges, hogy a jövőben eljöhet újra a minimális képernyők világa, de garantáltan vannak vásárlók akik pont ezért fizetnének.