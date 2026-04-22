Norvégiában történt az eset, ahol egy mindössze 14 éves fiú gondolta úgy, kipróbálja magát a volán mögött, nem is akárhogy. Egy buszt kötött el a telephelyről, majd egyszerűen elindult vele Svédország felé. A jármű több mint 170 kilométert tett meg, mire véget ért a kaland.

A busztársaságnak hajnalban tűnt fel, hogy valami nagyon nincs rendben. A GPS-adatok alapján az egyik jármű nem a megszokott útvonalon haladt, hanem határozottan az országhatár felé tartott. Ekkor már nem volt kérdés: értesítették a rendőrséget, hogy ellopták a buszt.

A fiú simán átlépte a határt, és már Svédország területén járt, amikor végül a rendőrök lekapcsolták. A beszámolók szerint Stenungsund környékén állították meg a buszt, a volánnál pedig ott ült a fiatal „sofőr”, aki nagyjából két órával korábban indult útnak. A rendőrség egyenruhásai is meglepődtek, amikor meglátták, hogy ki vezeti a járművet.

Szerencsére az akció nem végződött balesettel, senki nem sérült meg, ami ilyen körülmények között már önmagában kisebb csoda.

A hatóságok szerint a fiú nem először keveredett hasonló helyzetbe: egyszer már ellopta ugyanennek a busztársaságnak a járművét, de akkor ejtették a vádakat a srác fiatal korára való tekintettel. A Bus Connect busztársaság nyilatkozata szerint ezúttal nem fogja megúszni a felelőségére vonást a fiatal tolvaj.

Hogy pontosan mi járt a fejében, amikor egy komplett busszal nekivágott Svédországnak, azt valószínűleg csak ő tudja. Az viszont biztos: ilyen „nemzetközi járatot” ritkán indítanak 14 évesek.

Itthon is volt hasonló eset, nem lett jó vége: