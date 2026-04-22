A hatóságok jelentései szerint ismét fellángoltak az üzemanyag-lopások az Egyesült Államokban, ami sokkal nagyobb kárt okoz mint pár dollárnyi lenyúlt benzin. Előfordul, hogy mindössze 25 dollárnyi (kevesebb mint 10 ezer forintnyi) üzemanyagot zsákmányolnak, miközben több ezer dolláros javítási számlát hagynak maguk után.

Lupes Armas, egy Los Angeles-i szerviz tanácsadója a The Detroit News-nak elmondta: nagyjából hetente találkoznak kifúrt üzemanyagtartállyal a műhelyben.

A tolvajok egyszerűen fúrnak egy lyukat a tankba, és hagyják, hogy a benzin vagy a gázolaj egy másik edénybe folyjon.

A 31 éves arizonai autós, Tasi Malala számára egy egyszerű reggeli kávézás egyhetes rémálommá változott emiatt. Amikor a múlt hónapban Scottsdale külvárosában tankolta a Toyota pickupját, észrevette, hogy ömlik az üzemanyag az autó aljából. „Benéztem a teherautó alá, és a benzin szó szerint dőlt belőle” – mondta. „Őrült módjára ömlött. Teljesen bepánikoltam.” A tolvaj egy tökéletesen kerek lyukat hagyott a tankban. Malala végül közel 3000 dolláros javítási számlát kapott, és körülbelül egy hétig nélkülöznie kellett az autóját.

A hetvenes években a tolvajoknak elég volt egy csövet ledugniuk az autó betöltőnyílásán, és már szívhatták is le a tankot. Ez a trükk a korszak üzemanyagválságai idején a filmek és tévéműsorok visszatérő elemévé is vált. A modern járművek azonban nagyrészt bezárták a kaput ezelőtt a módszer előtt.

A mai autók gyakran szűkebb, ívelt beöntőcsövekkel, valamint belső csappantyúkkal készülnek, amelyek szinte lehetetlenné teszik a cső levezetését a tartályba. A károsanyag-kibocsátási előírások ráadásul sokkal zártabb üzemanyag-rendszereket eredményeztek. Ezek a fejlesztések valóban drasztikusan megnehezítették az üzemanyag-lopást. Ugyanakkor ezzel egy sokkal pusztítóbb megoldás felé terelték a tolvajokat.

A spokane-i rendőrség beszámolója szerint a napokban elfogtak egy férfit, aki gyanújuk szerint ezzel a módszerrel lopott üzemanyagot. Állítólag mindössze 25 dollárnyi benzint zsákmányolt, de több mint 2000 dolláros kárt okozott a szóban forgó járműben. A teljes körű biztosítás általában fedezi az ilyesmit, de ennek hiányában a tulajdonosok kénytelenek saját zsebből állni a cechet.

Talán hamarosan hatalmas üzletággá növi ki magát a fémből készült tankvédő lemezek piaca, ahogyan az elmúlt években a katalizátorlopás elleni eszközök elterjedését is láthattuk.