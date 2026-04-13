A számok még a 2022-es, háború okozta krízist is felülmúlják, de a legmegdöbbentőbb nem a kárérték, hanem az elkövetők járműparkja: a kamerák egyre többször rögzítenek fizetés nélkül elhajtó Ferrarikat, Aston Martinokat és méregdrága Mercedeseket ‒ írja a The Times.

Az üzemanyaglopások napi értéke a konfliktusok kiéleződése óta mintegy 27 százalékkal ugrott meg a szigetországban. Egy 500 töltőállomást vizsgáló friss adatbázis szerint a helyzet tarthatatlan: országos szinten hetente akár 1,25 millió fontnyi (nagyjából 560 millió forintnyi) üzemanyag is illetéktelen kezekben köthet ki.

A kútüzemeltetők elmondása szerint az elkövetők profilja gyökeresen megváltozott. Már nem csak szakadt furgonokkal érkeznek a tolvajok.

„Amikor üzemanyaglopásról hallunk, mindannyiunk fejében él egy sztereotíp kép az elkövetőről. De az esetek egy részében ez köszönőviszonyban sincs a valósággal. Ezek az emberek szuperautókat vezetnek” – nyilatkozta a The Timesnak Michelle Henchoz, a kintlévőségek behajtására szakosodott Forecourt Eye ügyvezetője.

Goran Raven, egy essexi töltőállomás üzemeltetője is megerősítette a tendenciát: „Az egyik alkalommal egy Aston Martin és egy Ferrari hajtott el fizetés nélkül, mindössze 30 másodperces eltéréssel. A két autó összesen majdnem 135 ezer forintnyi üzemanyagot vitt el.”

Bár a fizetés nélküli távozás bűncselekménynek számít az Egyesült Királyságban is, és akár két év börtönbüntetéssel is sújtható, a gyakorlat mást mutat. A kútüzemeltetők egyre frusztráltabbak, és sokan már be sem jelentik az eseteket a rendőrségen, mivel az alacsony egyedi kárérték és a siralmas felderítési, vádemelési arány miatt úgy érzik: teljesen magukra maradtak a problémával.