Ember legyen a talpán, aki a sok büntetés közepette átlátja, hogy is néz ki a vasárnapi futam rajtrácsa. Azonban a futamokat vicces formában feldolgozó Minidrivers-sorozat alkotója egy átlátható videó formájában elkészítette az aktuális rajtsorrendet.

Először Albon, majd Sainz kapta meg a 15 rajthelyes bünntetésért. A sorrend fontos, ugyanis 15 vagy több pozíciónyi büntetésnél a pilóta automatikus hátul találja magát, ekkor a büntetés sorrendje határozza meg a rajtpozíciókat. Ők nem is profitálhatnak az olyan büntetésekből, mint amilyen George Russellé, aki emiatt csak Kubicával szemben veszít pozíciót, de így is a 18. helyről rajtolhat, tehát eggyel jobb helyről, mint időmérős helyezése. Így lehet igaz, hogy 19+3=18.

A bonyodalmat és az internetezők felháborodását Lewis Hamilton büntetése háborította fel igazán. Logikus lenne, hogy a másodikként végző brit az ötödik helyről várja a piros lámpák kialvását Ausztriában, ám mégis a negyedik helyen parkolhatja le autóját a rajt előtt. Ennek Kevin Magnussen az oka. A dán ötödik lett az időmérőn, és öt helyes rajtbüntetése miatt ő is visszacsúszik.

So @LandoNorris will actually start fifth not fourth because of the way penalties are applied. A gap is left in the grid as each penalty is applied then the grid is closed up after all penalties have been applied and as such @LewisHamilton starts 4th and not 5th. pic.twitter.com/2KBsFQQjMO

— Rachel Brookes (@RachelBrookesTV) 2019. június 29.