Lewis Hamilton és Valtteri Bottas első körei nem sikerültek jól, de a javítás után is hátrányban voltak a Ferrari versenyzőihez képest. A Red Bull hasonló időket futott, mint a Mercedes, Pierre Gasly a harmadik, Max Verstappen az ötödik helyen állt, közrefogva Hamiltont. A brit egy ízben konfrontálódott a pályán Kimi Räikkönennel, az esetet feltartás gyanújával vizsgálják az időmérő után.

Bulls on track for qualifying at the Red Bull Ring 🤘 Time to charge 💪 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/n8mML9pU18

A két Racing Point is a közepes gumikkal próbálkozott, de nekik cserélni kellett a lágyabb keverékekre. Gasly motorproblémákra panaszkodott ismét, de ez látszólag nem volt hatással a továbbjutására.

Az utolsó percek javításai után végül elvérzett a két Racing Point, Danyiil Kvjat a Toro Rossóval – akit egyébként jelentősen feltartottak és vizsgálják az esetet -, valamint a két Williams.

Traffic at the last corner! @kvyatofficial’s lap is compromised as he’s forced to run wide 😞

He’s out of Qualifying in P18 #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/elsvKy2XEw

— Toro Rosso (@ToroRosso) 2019. június 29.