A hetedik helyre kvalifikált, de Kevin Magnussen büntetése miatt a hatodik rajtkockából várhatja az Osztrák Nagydíjat Kimi Räikkönen. Az Alfa Romeo finn versenyzője az utódja, Charles Leclerc elsőségét hozó időmérő edzésen való kiváló szereplése ellenére sem tudott kimaradni a kalamajkából. A 2007-es világbajnok a mercedeses Lewis Hamilton áldozatául esett a Q2-ben, miután a brit lassan haladt a pályán, de a valódi lelassítás helyett inkább kiment a bukótérbe a 3-as kanyarnál, keresztezve Räikkönen útját. Nem csak ő volt érintett, Danyiil Kvjat is pórul járt George Russell Williamse miatt.

„Blokkolt engem, ez ennél nyilvánvalóbb nem is lehetne!” – kezdte gondolatait a feltartás kapcsán Räikkönen a kvalifikáció után. „Mégis mi olyan nehéz elállni mások útjából?! Főleg úgy, hogy rádió is van manapság, így biztosan minden csapatnál kommunikálják, melyik versenyző megy gyorsan, illetve melyik nem. Később beszélni fogok vele, amikor megyek a stewardokhoz. Ez már nem az első alkalom, de nem is az utolsó. Viszont ezúttal biztos vagyok a dolgomban.”



Räikkönen el is magyarázta, hogy szerinte mit kellett volna másképpen csinálnia a világbajnoki éllovas Hamiltonnak.

„Le kellett volna lassítania, majd el kellett volna, hogy engedjen. De nem lassított le, sőt, felgyorsított. Aztán átment a rázókövön, majd ki a bukótérbe… Nem értem, miért nem tudott lelassítani a pálya jobb oldalán. Végül is később így tett, rákapcsolt, és próbált elállni az utamból. Csakhogy ekkor már késő volt, mert ez elegendő volt ahhoz, hogy lelassítson engem is, és tönkretegye azt a körömet. Egyértelműen akadályozott engem.”