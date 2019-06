Ami a vasárnapi versenyt illeti, Norris arra számít, hogy az időmérőt csupán hetedikként záró Sebastian Vettel meg fogja előzni őt, de mindenképpen pozitívumnak látja, hogy a középmezőny elejére tört a McLaren.

„Nagyon örülök, mert csapatként nagyszerű eredményt értünk le. Még Vettelt is megelőztük; persze nem tudom, mi történt vele, hibázott-e esetleg… Mi viszont jól végeztük a dolgunkat, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a holnapi nap keményebb lesz, mert azok előtt vagyunk, akik előtt kell lennünk, illetve akikkel minden bizonnyal csatában leszünk.”

Proud of all the team for their great efforts. 👏🏼 #FearlesslyForward to tomorrow.#FrenchGP pic.twitter.com/jgNcN3JnWW

— Zak Brown (@ZBrownCEO) 2019. június 22.