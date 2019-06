The battle for the grid is about to begin. ⚔️ #FrenchGP pic.twitter.com/9KJcRhmPZV

A többi élmenő hamar át is ugrotta a négyszeres bajnokot, Bottas és Hamilton szendvicsbe fogták Charles Leclerc Ferrariját az első próbálkozások után. A kevésbé tapadó pályán lassan, de biztosan javultak a köridők. Nem voltak szokatlanok a csúszkálások és a pályaelhagyások az edzés során, Kimi Räikkönen egészen kisodródott egy alkalommal az Alfa Romeóval.

Az utolsó percekben rengetegen javítottak, a legnagyobb meglepetést a hétvége során eddig nem túl acélos Haas okozta Kevin Magnussennel és Sergio Perez a Racing Pointtal. Végül az első szakaszban elvérzett Danyiil Kvjat a Toro Rossóval – aki motorcserés büntetések miatt így is, úgy is a rajtrács végéről indul -, a hazai pályán versenyző Romain Grosjean a másik Haasszal, Lance Stroll a másik Racing Pointtal, valamint a két Williams.

A Q2-ben elindult a taktikázás a gumikkal. A Mercedesek, a Ferrarik, Max Verstappen a Red Bull-lal és meglepő módon Carlos Sainz is a McLarennel a közepes keverékeken próbálta meg a továbbjutást érő kört megfutni. Előbb Bottas, majd Hamilton futott körrekordot, a brit 1:29,520-szal vette át a vezetést. A finn nem hagyta annyiban a dolgot, másodjára 83 ezreddel jobb kört ment világbajnok csapattársánál.

Sainz tudta tartani a lépést a közepes gumikon a többiekkel, ezen felbuzdulva a másik McLarennel Lando Norris is a közepesekkel próbált boldogulni, de ez a Renault figyelmét sem kerülte el, ők is ezzel próbálkoztak.

Végül a Toro Rossó-s Alexander Albon, Räikkönen, Hülkenberg, Perez és Magnussen lettek a taktikai csata vesztesei, nekik nem sikerült továbbjutni az időmérő harmadik szakaszába. Vettel a végén egy igen gyors kört rakott oda, mellyel feljött a két Mercedes közé.

BREAKING: ELIMINATED, Q2 11 ALB

12 RAI 📸

13 HUL

14 PER

15 MAG#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/xGdOETGNpM — Formula 1 (@F1) 2019. június 22.

A Q3-as első felfutás után Hamilton űridővel, 1:28,448-cal vezetett Bottas előtt másfél tizeddel. Mögöttük Leclerc-Verstappen volt a sorrend, míg Vettel nem fejezte be mért körét.

Q3: 5 mins to go… Hamilton sets a new track record (1:28.448s)

Vettel aborts his flying lap and returns to the pit lane#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/L51mOg50tQ — Formula 1 (@F1) 2019. június 22.

A fináléra mindenki felcsavarta a motorokat és új gumikat tett fel. Hamilton végül csapattársa előtt tudott maradni egy új körrekorddal, anem javító Bottas a második helyről rajtolhat. A második soron Leclerc és Verstappen osztozkodhat, míg a harmadik sorból a két McLaren indulhat, Norris-Sainz sorrendben – rég nem látott jó eredmény a wokingi csapattól. Vettel csak a hetedik lett, mögötte Ricciardo és Gasly lett a sorrend. A legjobb tízet Antonio Giovinazzi zárta az Alfa Romeoval.

Ezzel a sikerrel idei harmadik, pályafutása 86. pole-pozícióját szerezte meg Hamilton Le Castellet-ben.

A 2019-es Forma-1-es Francia Nagydíj vasárnap 15.10-kor kezdődik.

