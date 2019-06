Féltávnál két Mercedesszel Bottas és Hamilton állt az élen és Leclerc és Vettel Ferrarija előtt. A jobbik Red Bull-lal Max Verstappen az ötödik helyen állt ekkor, míg a másik autóval Gasly csak a tizedik helyen állt ekkor. Kettejük közé Hülkenberg, a két McLaren és Alexander Albon férkőzött be ekkor.

Both cars return from their first runs.

Now P5 for Nico and P8 for Daniel as more cars set lap times. #RSspirit #FrenchGP #FP3 pic.twitter.com/7yih8QUysY

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) 2019. június 22.