A kiszállás utáni interjú kihagyása és a színpadias – és nem túl sportszerű – gesztus akár újabb büntetéssel is járhatott volna, árulta el az egyik montreali versenybíró, Hans-Gerd Ennser az osztrák Kleine Zeitungnak:

A Ferrari németje a leintés után be sem állt az autójával a parc fermébe, a dobogós ceremónián sem kívánt részt venni , helyette azonnal a versenybírókkal akart beszélni. Ez végül nem történt meg, de amikor gyalog elért a dobogó alatti parkolóba, tiltakozásul elvette Hamilton Mercedese elől az 1. helyezést jelző táblát, helyére a 2-est rakta, míg az 1-es az általa üresen hagyott helyre került.

Sebastian Vettel a múlt vasárnapi Kanadai Nagydíj után végtelenül dühös és csalódott volt, ugyanis egy igen vitatható öt másodperces időbüntetés miatt hiába ért be az első helyen, a győzelem az üldöző Lewis Hamiltoné lett.

“Értesültünk az incidensekről, de úgy voltunk vele, hogy Vettel felfokozott érzelmi állapota, a rá nehezedő nyomás miatt (megértőek leszünk és) nem szabunk ki további büntetést.”

Ennser az öt másodperces büntetést is megvédte: “Lehetett volna 10 vagy 20 másodperc is, vagy akár stop-go is. Az 5 másodperc a legenyhébb büntetés ilyen esetben.”

Egy másik montreali steward, Mathieu Remmerie a belga Sporzának nyilatkozott.

“A szabályok olyanok, amilyenek, a mi feladatunk pedig a szabályok alkalmazása. Arról persze lehet vitázni, hogy szükség lehet-e a módosításukra. Motorsportrajongóként természetesen én is szeretem a jó versenyeket. Hogy túl messzire mennek-e egyes szabályok? Talán igen. Ha megnézzük, milyen volt az autóversenyzés 10-20 évvel ezelőtt, nagyon nagy a fejlődés, de sok változtatást maguk a csapatok kezdeményeztek” – magyarázta.

Remmerie hozzátette, hogy “megdöbbentette” a büntetésre irányuló óriási médiafigyelem, de elismerte, hogy “mindig is lesznek felhördülést keltő döntések”.

Forrás: Fotó: Getty Images