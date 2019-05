Hiába volt oka az ünneplésre az Alfa Romeónak, a csapat tempója nem volt meggyőző a 2019-es Forma-1-es Monacói Nagydíjon. Emellett mindkét versenyző futama is rosszul alakult. Kimi Räikkönen már korábban elmesélte, mi hátráltatta versenyét. A csapattárs Antonio Giovinazzi saját magának tett keresztbe a Rascasse-ban, szó szerint.



Unfortunately another chance P15 for Williams ended like this 🥺 Giovinazzi ☘️ in Alfa Romeo knock down #RK88 in Rascasse.

We keep our fingers crossed for both cars in first 15 next time 🥰

Hope you will admit that Robert deserved to be successful in this race too. pic.twitter.com/dCO8d56Z3j

— SimRace.pl (@SimRacePL) 2019. május 26.