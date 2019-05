A hétvégén Hockenheimben a Német Túraautó-bajnokság (DTM) betétsorozataként elindul a kizárólag női versenyzők számára szervezett Forma-3-as széria, a W.

Nemrég a Red Bull utánpótlásért és pilótaügyekért is felelős motorsportfőnöke, Helmut Marko ennek kapcsán arról beszélt, hogy szerinte a nők fizikai és lelki alkata sem alkalmas a Forma-1-es versenyzésre, ami miatt most a Red Bull Racing csapatfőnöke, Christian Horner kényszerült magyarázkodásra:

“Szerintem interjún kívül, a magánvéleményét mondta el, nem igazán… Talán egy kicsit ki is forgatták a szavait” – mondta Horner az osztrák nyilatkozatáról.

“A Red Bull álláspontja szerint nagyon is szívesen látnánk több lányt az autóversenyzésben, nagy örömünkre szolgálna, ha a Forma-1-be is eljutna egy lány, főleg, ha versenyképes is lenne” – folytatta Horner, aki annak ellenére, hogy “csak” az F1-csapatot irányítja, kénytelen volt Marko szerepét átvéve a márka nevében beszélni.

“Szerintem Helmut arra utalt, hogy pillanatnyilag senki sincs olyan helyzetben, hogy versenyképes lehessen a Forma-1-ben, úgy gondolom, ehhez előbb az kéne, hogy a belépő szinten legyen több lány, menjenek gokartozni, nagyobb merítésre lenne szükség. Ha így lesz, a lehetőségek is megszaporodnak majd.”

“Igen, ott van a hamarosan induló W kategória, de hova fog vezetni? Továbblépési lehetőség is kell. A Red Bull nagyon is szívesen látna lányokat a motorsportban, de ehhez komolyabb részvétel és persze az is kell, hogy a legalacsonyabb szinten is vonzó sport legyen (az autóversenyzés).”