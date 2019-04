“Nem fogok olyan sokáig maradni az F1-ben, mint ő, az tuti, de remélem, hogy én is olyan fitt és szellemileg friss leszek, amikor annyi idős leszek, mint ő” – reagált Ecclestone szavaira.

A németnek a tavalyi év nem ment valami jól, és 2019 sem kezdődik velemi fényesen, ráadásul idén már egy éhes, fiatal tehetség, Charles Leclerc vezeti a másik vörös autót, így megjelentek a visszavonulását pedzegető hangok, nemrég még jó barátja, az F1 korábbi ura, Bernie Ecclestone is azt mondta , nem lenne meglepetés számára, ha Vettel akár az év végén távozna.

“De nem is tudom, tényleg. Pillanatnyilag csúcsformában érzem magam, úgy érzem, tudom, mit csinálok. Nagyon önkritikus vagyok, de nagyon ambiciózus is, komoly elvárásokat támasztok magammal szemben. Imádok vezetni, imádom a sebesség érzését, imádok a többiek ellen küzdeni, szóval sok dolgot szeretek és sok minden hiányozna, így nem opció, hogy holnap kiszálljak, nagyon is szeretek versenyezni.”

“És ott a szerződés is, persze az csak egy darab papír, majd meglátjuk, mi lesz” – tette hozzá.

Vettel ugyanakkor nem olyan rég arra is utalt, hogy ha a 2021-es szabályok nem tetszenek neki, nem fog csak azért maradni a Forma-1-ben, hogy továbbra is ott lehessen a rajtrácson.

Forrás: Fotó: Getty Images