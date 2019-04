“Szerintem hibát követtek el Kimi elküldésével. Jó csapattárs volt, nem okozott problémákat. Tudta a dolgát. Ha azt kérték, hogy engedje el Sebastiant, akkor megtette, ha arra kérték, hogy lassítson, hogy ezzel feltartson egy ellenfelet, akkor azt is. Szerintem Charles nem áll készen erre a munkára.”

A Sebastian Vettellel jó barátságot ápoló angol a négyszeres világbajnokról és a Ferrari idei pilótacseréjéről is elmondta a véleményét – Ecclestone úgy gondolja, hogy kár volt elküldeni Kimi Räikkönent az ifjú titán Charles Leclerc kedvéért.

A Forma-1 korábbi ura, Bernie Ecclestone a sportág hétvégén következő, 1000. futama előtt nyilatkozott, a jubileumi verseny mellett a sportág sztárjairól is beszélt.

Sokak szerint Leclerc érkezése a Vettel-korszak, sőt, talán egyenesen Vettel végét is jelenti, de Ecclestone még nem írná le a négyszeres bajnokot, igaz, ő is látja, hogy néha vannak bizonyos nehézségei.

“Az F1-nek kell egy győzelemre képes Sebastian. Az emberek alábecsülik őt. Képes lesz kimászni a mostani hullámvölgyből. Sokat gondolkodtam rajta, mert kedvelem Sebastiant, a barátom. Sokszor buta hibákat követ el, amikor Lewis ellen küzd. Mintha fejben leblokkolna olyankor. Sebastian nagyon nagyra tartja Lewist, jobban akar teljesíteni nála. Bahreinben viszont később is megelőzhette volna, hiszen gyorsabb volt az autója.”

Az angol azt mondta, szerinte Vettel még elérheti Michael Schumacher hét világbajnoki címét is, persze Hamiltont sem félti:

“Nagyszerű formában van. Lewisnak a Forma-1 tulajdonképpen a hobbija, nagyon jól érzi magát.”

És hogy Hamilton valaha beül-e Vettel helyére a Ferrarinál?

“Szerintem már nem fog csapatot váltani, szerintem ha a Mercedes kiszáll 2020 végén, Lewis is így tesz majd” – mondta, hozzátéve, hogy Vettelről is ugyanezt gondolja, a Ferrari után már a visszavonulás vár rá. “Ő sem fog csapatot váltani, befejezi a pályáját. Szerintem nem is kell ehhez sok. Boldog családi élete van, nincs szüksége arra, hogy a Forma-1 kibillentse ebből.”

Bár a sanghaji futamon nem lesz ott, otthonról Vettelnek drukkol majd a hétvégén Ecclestone és a bajnoki küzdelemben is neki szorít idén – csak az a fránya ifjonc ne lenne…

“Megvan az autója a győzelemhez. Amikor elbeszélgettem vele a tavalyi Német Nagydíjról, azt mondta, ha hússzor indulna a versenyen, akkor sem csúszna ki megint. Nagyon akar egy újabb világbajnoki címet. Bár abban nem vagyok biztos, hogy Leclerc kész lesz segíteni ebben.”

