A jó érzéseket azonban felülmúlták a rosszak. “Csalódást keltő ez az egész, mivel több is lehetett volna a mai napban” – mondta Leclerc, aki a leintés után is még ostorozta magát, ahogy az hallható a lenti videóban.

A disappointed @Charles_Leclerc on the team radio after qualifying

“Fuck I did mistakes. Come on Charles. Argh shit.”

“Not good enough for me. From my side, not speaking of the car. Car was good. I should have done better.”

😞#F1 #ChineseGP #Charles16

