A csapattárs Sebastian Vettel egyből lenyomta Leclerc-t fél másodperccel, de Vettel is bő négy tizedet kapott Lewis Hamiltontól, aki szintén ennyit kapott a csapattárs Valtteri Bottas Mercedesétől. Max Verstappen elsőre egy harmadik időt érő kört futott a Red Bull-lal. Az első felfutás után Bottas, Hamilton, Verstappen, Vettel, Nico Hülkenberg, Romain Grosjean, Danyiil Kvjat, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo és Pierre Gasly volt az első tíz sorrendje. Leclerc a 11. helyig csúszott vissza.

A végső tűzijátékra a mezőny nagy része kifutott. Az első szakasz végén Leclerc feljött a második helyre, de Bottas idejét már nem tudta megverni. A balesetező Albon mellett kiesett a Racing Point versenyzője, Lance Stroll, valamint a két Williams, George Russell, Robert Kubica sorrendben. Antonio Giovinazzi nem futott mért kört, az Alfa Romeo olasz pilótája az első szabadedzés után az időmérőt is kihagyta.

A Q2-ben elkezdődött a taktikázás, a nagycsapatok pilótái – Gasly kivételével – igyekeztek a közepes keveréken megfutni a továbbjutásra elegendő időt. Sergio Perez ért körbe először a második szakaszban, de a mexikói körideje gyorsan a ranglista hátsóbb régióiba került. Az első körök után Bottas Mercedese fél másodperccel verte Vettelt, aki egy tizeddel volt jobb a csapattárs Leclerc köridejét. A negyedik helyre Verstappen került, míg Hamilton a másik Ezüstnyíllal mindössze csak az ötödik lett, majd kilenc tizeddel elmaradva finn márkatársától.

Nico Hülkenberg állt ekkor az utolsó továbbjutó helyen, de csak két ezreddel ment jobbat a Renault németje, mint a 11. helyen álló Sergio Perez a 11-es autóval.

A második szakasz legvégén Hamilton megverte Bottast, 1:31,637-es ideje egy tizedmásodperccel volt jobb, mint a finné. A legjobb tízből végül kicsúszott Danyiil Kvjat a Toro Rossóval, Perez a Racing Pointtal, Kimi Räikkönen az Alfa Romeóval, valamint a két McLaren Carlos Sainz, Lando Norris sorrendben.

🏁 The chequered flag waves on Q2 and our qualifying session, with Carlos finishing P14, Lando P15.#ChineseGP #Race1000 🇨🇳 pic.twitter.com/Png6MGekzw

— McLaren (@McLarenF1) 2019. április 13.