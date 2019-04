Az edzés végén aztán visszatértek a legjobbak a pályára. Bottas az élre ugrott és Leclerc is tudott javítani, de a világbajnokok lecsúsztak a pályáról első próbálkozásra. Mint kiderült, ez volt az utolsó próbálkozás is, mivel Alexander Albon ripityára törte a Toro Rossót az edzés utolsó perceiben. A thai-brit versenyző a célegyenesre fordító kanyarban vesztette el az irányítást autója felett, a pályára került törmelék miatt pedig piros zászlóval megszakították, majd le is intették az edzést.

Albon thumps into the wall as FP3 draws to a close

Great to see him walk away 👍

Toro Rosso will need a minor miracle to get the car ready for qualifying 😬#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/guBKgi7AlH

— Formula 1 (@F1) 2019. április 13.