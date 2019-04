A gumik lassan melegedtek fel a sanghaji aszfaltcsíkon, és ez többször is megtréfálta a pilótákat. Előbb Hamilton, majd Bottas is megpördült az első kanyarkombinációban a Mercedesszel.

And a near-identical spin for Bottas, also coming out of the pits

Az időjárás valamelyest jobb volt, mint délelőtt. Hülkenberg meg is kérte sisakbeszállítóját, hogy sötétebb fóliával szereljék fel sisakját az erősebb napsütés miatt. Romain Grosjeant az edzés során szárnya hátráltatta, a Haas első légterelője hosszában elrepedt, de egy cserével megoldódott a probléma.

Grosjean’s got front wing trouble 😬

It looks as though it dropped on the straight, then set him into a lockup at Turn 14 💨#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/k6thGp3ED7

