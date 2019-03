“Őszintén mondom, hogy pillanatnyilag nem hiányzik az F1, nagyon elfoglalt voltam mostanában. Talán ha otthon lógatnám a lábam, más lenne, de teszteltem, sok dologra készültem, nem is értem rá, hogy hiányoljak valamit.”

A kétszeres világbajnok jól elvan, de a McLarennel sem szakított, velük indul majd Indianapolisban, emellett a márka nagykövete és a Forma-1-es csapat tesztpilótája is, utóbbi minőségében pedig pályára is lép majd jövő kedden és szerdán a Bahreini Nagydíjat követő teszten.

Fernando Alonso 2018 végén búcsút intett a Forma-1-nek, hogy más kategóriákban keresse a sikereket. A spanyol azóta megnyerte “az amerikai Le Mans”-t, azaz a daytonai 24 órást, a hosszútávú világbajnokságban (WEC) a Toyotával húzta be a sebringi futamot, a héten a Toyota Dakar-győztes Hiluxával tesztelt, május végén pedig újra nekifut az Indy 500-asnak is.

“Ahogy tavaly és idén, a barcelonai teszten is mondtam, úgy állok hozzá, hogy már nem fogok visszatérni. Amikor tavaly elbúcsúztam, az azért volt, mert ez a fejezet teljes, lezártam, az F1-ben annál is többet értem el, mint álmodni mertem. Nagyszerű lehetőségeim adódtak az F1-en kívül, példátlan dolgokat csinálhatok, ezért is döntöttem így. Nem szerepel a terveim között a visszatérés, persze ha valami történik, jön valami nagy lehetőség, akkor azt meggondolom. Semmit sem zárok ki 100%-osan a jövőt illetően.”

Alonso a jövő héten a McLaren autójával, de a Pirelli programját végezve vezet majd, persze így is besegít a csapatnak, ha tud:

“Jött ez a lehetőség, hogy a Pirelli miatt egy második autó is legyen a teszten, beszéltünk a csapattal arról, hogy hasznos-e, ha én is vezetek. A csapat úgy döntött, ez a legjobb alkalom, és így nem veszek el időt a fejlesztési munkából az állandó versenyzőktől sem.”

“A gumik tesztelése lesz a lényeg, persze azért egy kicsit arról is képet kapok, hogy milyen az idei autó, ami hasznos lehet, hiszen tavaly még én is részt vettem a fejlesztésében, remélem, hogy eredményes munkát végzek!”

“Örömmel segítem a csapatot, ahogy csak tudom! Kedden és szerdán ülök autóba, de már mostantól végig itt leszek, és talán én is hozzátehetem a magamét, ha látok valamit a versenyen, a beállításokat illetően vagy épp hallok valamit a rádión a pilótáktól, amit én másképp tudok értelmezni, mint a mérnökök. Örömömre szolgál, akármivel is segíthetem a csapatot!”

Forrás: Fotó: Europress