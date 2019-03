“Sokkal nagyobb potenciál rejlik ebben az autóban, de itt nem tudtuk kiaknázni. Már péntektől nem voltunk igazán formában ezen a pályán. Bár nagyon sokat dolgoztunk a beállításokon, nem sikerült megtalálnunk a balanszot, az időmérős eredményünk is megmutatta, hogy nem tudtunk alkalmazkodni az Albert Park-i pályához” – nyilatkozta a Skynak a főnök.

Ehhez képest a múlt hétvégén Sebastian Vettelék végig nagy lemaradásban voltak, az időmérőn , majd a futamon is megalázó hátrányban zártak.

A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj egyik legnagyobb meglepetése a Ferrari relatív versenyképtelensége volt, hiszen a téli Forma-1-es teszteken a vörös autó a mezőny legjobbjának tűnt, és azzal együtt is jó kezdésre lehetett számítani tőlük, hogy nyilvánvaló volt, hogy a Mercedes erősebb lesz Melbourne-ben, mint Barcelonában láttuk.

Olvass tovább

“Sok elemzésre váró adattal távozunk Ausztráliából, azon dolgozunk majd, hogy az autót visszajuttassuk a valódi versenyképességi szintjére a két hét múlva következő Bahreini Nagydíjra” – tette hozzá.

Nagy kérdés, hogy tudják-e a Ferrarinál, hogy mi a gond, vagy csak kísérletezgetni fognak Bahreinig, mert ha az utóbbi, nehéz lesz a bajnoki címért küzdeni.

A melbourne-i paddockban olyan pletyka is járta, hogy a Ferrarinak a hűtéssel vannak gondjai, ezért lejjebb kellett tekerniük a motort, a több hűtőnyílás pedig az autó aerodinamikáján is rontott, ami aztán a gumikezelést is hátrányosan befolyásolta. A hűtési probléma nem túl biztató Bahrein előtt, hiszen bár az időmérő és a futam alkonyban-este zajlik a sivatagi pályán, sokkal hűvösebb így sem lesz ott, mint Melbourne-ben volt.

Forrás: Fotó: Europress