Élő: Forma-1 Ausztrál Nagydíj

Sorra jönnek az élmenők, Hamilton is közepeseket kapott, mint ahogy Grosjean is, aki másodperceket vesztegelt a bokszban.

LAP 16/58

A slow stop for Grosjean drops him down the order 😩

But the wheels stay on – Haas will be looking to bury their 2018 demons that cost them a valuable haul of points#AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/r0clHpyVVo

— Formula 1 (@F1) 2019. március 17.