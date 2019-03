A Mercedes csapatelnökeként dolgozó Niki Laudán tavaly július végén hajtottak végre életmentő tüdőátültetést Bécsben, és bár eredetileg úgy tűnt, hogy esetleg mér a 2018-as szezonzáróra, de legkésőbb a 2019-es Forma-1-es szezonnyitóra visszatérhet a paddockba, a 70 éves osztrák legenda még mindig otthon lábadozik.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff elismeri, hogy igaza lehet a Red Bull-főnök Christian Hornernek, aki azt mondta, a csapatot meggyengítheti a háromszoros világbajnok távolléte:

“Emberileg és harcostársamként is nagyon hiányzik Niki. A visszajelzései nagyon fontosak, ahogy a rivális csapatokkal való kapcsolattartása is. Mindig is ő volt a külügyminiszterünk, nagyon fontos tagja a csapatnak” – mondta a hétvégi szezonnyitó előtt az osztrák Kleine Zeitungnak, hozzátéve, hogy senki sem tudja, mikor térhet vissza.

“Még az orvosok sem tudják, de mi szeretnénk minél előbb itt látni. Persze nem akarjuk nyomás alá helyezni. Úgy gondolom, hogy a nehezén már túl van, halad a normális élet felé, mindig vannak bukkanók, de a trend nagyon pozitív.”

“Minden nap beszélek Nikival. Nagy küzdő, hihetetlen a kitartása, a terv az, hogy újra itt lesz a versenyeken. A felépülés tovább tart, mint hittük, hat hónapra számítottunk, talán egy kicsit többre, lehet, hogy 12 lesz, de az alapállás mindenképp az, hogy minden visszatérjen az egy évvel ezelőtti állapotba” – hangsúlyozta Wolff.