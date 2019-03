Olvass tovább

Úgy véli, hogy még az is lehetséges, hogy a 88 éves Ecclestone visszatér a sportba. Véleménye szerint a még mindig jó formában lévő angol milliárdos egy nap még vissza is vásárolhatja a sportág kereskedelmi jogait, amihez nagyban hozzájárulhat az is, hogy folyamatosan kapcsolatban van a csapatokkal, a promóterekkel és a kormányokkal is.

“Bernie-nél sosem lehet tudni” – jegyezte meg Horner. “A Liberty foglalkozott azokkal a területekkel, amiben Bernie-nek nem volt tapasztalata és amikben szerintük gyengébb volt, mint például a jövő technológiái és a digitális média. De ha egy megállapodást kell tető alá hozni, arra nincs jobb ember, mint Bernard Charles.”

Forrás: Fotó: Europress