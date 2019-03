A kérdésre, hogy tényleg MotoGP-s tesztre készül-e, így felelt:

“100 százalék, hogy felülök majd egyre, ezen dolgozom. Kellene még motoroznom pár napot előbb, mert eddig nagyjából két és fél napot töltöttem versenypályán (egy superbike nyergében – a szerk.), de végül szeretnék majd kipróbálni egy MotoGP-t is. Ez az álmom.”

“Minden hétvégén követem, még az F1-es versenyhétvégéken is otthagyom a az időmérő előtti és utáni megbeszéléseket, hogy megnézhessem a MotoGP-s kvalifikációt” – mondta.

Great to have @LewisHamilton visit us yesterday! 😄

It was our pleasure to show you the two wheel side of the PETRONAS family 🏍️

Thank you for your support and good luck at the Australian GP next week 💪@MotoGP @PET_Motorsports @MercedesAMGF1 #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/T1wjXH51Dc

— PETRONAS SRT (@sepangracing) March 10, 2019