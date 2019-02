A Haas, a Toro Rosso, a Williams és a Renault az elmúlt napokban, a címvédő Mercedes pedig ma délelőtt mutatta be 2019-es Forma-1-es autóját, kora délután a Red Bull Racing következett.

A 12 renault-s év után az idei szezontól a Honda erőforrásával hajtott RB15-ös a bemutatóra ütős, a formákat rejtő festést kapott. A Mercedes az elmúlt hét során ígérgetett ilyesmit, de nem lett belőle semmi, a Red Bull hallgatott, majd beváltotta a bajnokcsapat ígéretét.

Az új autót a bajnoknak szánt Max Verstappen és a Renault-hoz átszerződött Daniel Ricciardo utódja, a Toro Rossótól előléptetett Pierre Gasly vezeti majd. Az RB15-öst még ma pályára küldik Silverstone-ban.

Introducing the #RB15 📸 Loving our launch look? 👀👉 https://t.co/B4iReGedFU pic.twitter.com/UvuQVY9t4X

— Red Bull Racing (@redbullracing) February 13, 2019