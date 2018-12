Ma van 5 éve, hogy Michael Schumacher a franciaországi Meribelben súlyos agysérüléssel járó síbalesetet szenvedett. A család svájci otthonában lábadozó Forma-1-es legenda állapotáról azóta sem tudni sokat, bár a közelmúltban megjelent brit sajtóhír szerint a hétszeres világbajnok nem nyomja az ágyat, nem csövek tartják életben, ami jó hír, ráadásul jó barátja, az FIA-elnök Jean Todt is arról beszélt pár hete, hogy Schuminál és -val nézte az idei Forma-1-es Brazil Nagydíjat.

Az F1-ben 1991-ben bemutatkozott, 1995-ig a Benettonnál, ’96 és 2006 között a Ferrarinál, majd 2010-12 között a Mercedesnél vezető Schumacher egyébként a jövő csütörtökön, január 3-án lesz 50 éves, a Ferrari ennek megünneplésére pedig kiállítást nyit a német szupersztár náluk eltöltött, szupersikeres éveiről Maranellóban.

Jó hír, hogy a rajongók, tisztelők azon – túlnyomó – többsége sem marad ki az élményből, akik nem tudnak eljutni a kiállításra, ugyanis a születésnapon, 3-án megjelentő okostelefonos appon virtuálisan nézhetik majd meg a tárlatot.

To celebrate Michael's 50th birthday on January 3, there is a special gift for him, his family and his fans: the Official Schumacher App. A virtual museum that honours the career of the @F1 star. In the App Stores from 3 January 2019. #Michael50 #TeamMichael #KeepFighting pic.twitter.com/nYrdXoTjkF

— Michael Schumacher (@schumacher) December 28, 2018