Bár a szezon első felében több szerencsével akár még vezethette is volna a világbajnokságot, Valtteri Bottas mostanra 87 pontos hátrányban van már címvédő csapattársával, Lewis Hamiltonnal szemben, a ferraris Sebastian Vettel viszont mindössze 17 pont lemaradással szorongatja az angolt.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff nemrég már jelezte, hogy az Olasz Nagydíj után mérlegelni fogják a pilótasorrend, a csapatutasítások alkalmazását, Bottas pedig Monzában azt mondta, készen is áll Hamilton támogatására:

“Ha a helyzet egyértelmű és mindkét bajnoki cím megnyerése tekintetében az áll a csapat érdekében, akkor természetesen megértem (a csapatutasításokat). Nyilván senki sem akar ilyen helyzetbe kerülni, versenyzőként főleg nem jó, de ha az a helyzet, hogy én nem nyerhetem meg a bajnoki címet, akkor természetesen hajlandó leszek segíteni.”

A Mercedes hivatalosan a pilóták közti szabad verseny politikáját követi, azonban idén eddig is inkább Bottas került “szárnysegédi” szerepbe. A finn úgy véli, az eddigi esetek csakis az adott körülményeknek voltak köszönhetők, és továbbra is hisz benne, hogy akár most vasárnap is hagyják győzni, ha úgy alakul:

“Ha meglesz a tempóm, hogy győzzek, ha a sebességem engedi, akkor szerintem csapat figyelembe veszi ezt. Nem hiszem, hogy bármikor is teljesen elvennék tőlem a győzelem lehetőségét, ha képes vagyok rá. Csak az adott szituációtól függ, a kérdés az, hogy elveszek-e pontokat Lewistól vagy sem. Bízom a csapatban. Tisztelettel kezelnek engem, tisztelettel kezelik mindkét versenyzőt. Semmi durva dolgot nem tennének.”