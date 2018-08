Sergio Perez a Ferrari neveltjeként még 2011-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Saubernél, 2013-ban a McLaren pilótája volt egy évig, de miután a wokingi csapat kurtán-furcsán megszabadult tőle, a Force Indiánál talált otthonra, a bizalmat azóta kiváló, egyenletes versenyzéssel, alkalmi dobogókkal hálálta meg.

A mexikóit a 2017-es idényre a Renault is hívta, de nem ment, így a francia gyártó végül addigi csapattársát, Nico Hülkenberget igazolta, Perez pedig nem bánta meg, hogy maradt:

“Hacsak a Ferrarinál vagy a Mercedesnél nem adódik lehetőség, akkor szerintem a Force India nagyon is vonzó opció. Nem bánom, hogy nem szerződtem a Renault-hoz, hiszen az elmúlt két idényben én voltam a best of the rest, csapatként pedig a Renault előtt voltunk a konstruktőri bajnokságban” – mondta, utalva arra, hogy 2016-ban és ’17-ben is csak a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull végzett előttük.