“Néhány csapattag megkért, hogy lépjek, mentsük meg a csapatot és a 400 dolgozót. Érzelmileg és mentálisan nagyon nehéz volt ez számomra, tényleg nehéz, nem is tudtam a versenyzésre koncentrálni. Lehet, hogy most egy fájdalmas időszak következik, de a végkimenetel pozitív lesz a csapat számára.”

Olvass tovább

Perez elismerte, hogy a Force India az előző idényről tartozik még neki 4 millióval, de nem emiatt indította el a csődeljárást:

“Volt egy másik felszámolási indítvány is egy másik féltől, ami miatt leállt volna a csapat, ezért megkértek, hogy mentsem meg a csapatot azzal, hogy én indítom el a dolgot. Nem a felém fennálló tartozásról szól a dolog, csakis azért tettem, hogy megmentsem a csapatot.

“Meggyőződésem, hogy mindenki megérti, amit tettem, de ha most nem is értik, az csak azért van, mert egyes csapattagok még nem ismerik a teljes képet. De ha most nem is értik, egy hét múlva már értékelni fogják. Láttam olyat a sajtóban, hogy a pénzem után futottam, de ennek semmi köze ehhez. Belekényszerültem ebbe. Nem élvezem, de meg kellett hoznom a döntést, hogy megvédhessük a csapatot. 400 dolgozó állása forog kockán. Családok, csapattagok. Gondoljunk bele!”

A csapat alapító-tulajdonosa, Vijay Mallya volt, aki “feldobta” Perezt a csapattagoknak küldött üzenetében. A mexikói sajnálja, hogy meg kellett haragítania az indiai üzletembert:

“Szeretem Vijayt, a szívem szakad meg, mert tudom, hogy rövid távon ez nagyon nem jön jól neki. De a teljes kép más. Nagyon nehéz volt ez számomra, nagyon kényelmetlen helyzetbe kényszerültem, és most sem vagyok valami jól.”

Forrás: Fotó: Europress