Péntek estére hivatalossá vált, hogy a Force India-csapat csődeljárás elé került, amit Sergio Perez menedzsmentcége kezdeményezett egy 4 millió dolláros tartozás miatt, bár úgy hírlik, a pilóta csak a Mercedes strómanja az ügyben, ugyanis a 10,5 millió fontos követeléssel rendelkező, de az imázsát védeni kívánó motorpartner lehet a háttérben.

A csapatnál ma reggel a Hungaroringen a dolgozókat is tájékoztatták a helyzetről, a csapatigazgató Otmar Szafnauer mindenkit megnyugtatott, hogy kézben tartják a helyzetet, és vele együtt a Forma-1 vezérigazgatója, Chase Carey is megjelent, aki hangsúlyozta, hogy 2019-ben is a rajtrácson akarják látni a silverstone-i alakulatot.

“A cég csődeljárás alatt áll, a csődbiztos lehetséges vevőket keres. Remélhetőleg valamelyik vevő képes lesz valóra váltani a csapat céljait, és az alkalmi dobogóesélyesből a saját erőből dobogós csapattá alakít minket. Az érdeklődők a (csődeljárást vivő cég, az) FRP-nél jelentkeznek, az FRP pedig mérlegeli az ajánlatokat. Meggyőződésem, hogy megfelelő vevő kiválasztásának folyamatában a Mercedes és a Formula One Group is részt vállal. A döntés innen az FRP kezében van, de meggyőződésem, hogy több komoly befektetői csoport is hajlandó lenne beszállni, és a csapatot megillető következő szintre juttatni minket” – nyilatkozta a helyettes csapatfőnök, Bob Fernley a Motorsport.comnak ma.