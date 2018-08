Fernando Alonso a Forma-1-ben csak az alkalmi pontszerzésért küzdhet – nem véletlenül hagyja abba az év végén –, a hosszútávú világbajnokságon (WEC) viszont ő a király, a Toyota színeiben eddig hibátlan, 100 százalékos az eredménye.

A májusi spái 6 órás és a júniusi Le Mans-i 24 órás után a hétvégén Silverstone-ben folytatódott a világbajnokság, Alonso és csapattársai, Sebastien Buemi és Nakadzsima Kazuki pedig meg is nyerték a futamot márkatársaik előtt.

Let the champagne flow!

A third #6hSilverstone victory for us since joining the @FIAWEC in 2012 and our second 1-2 at the British circuit.

— TOYOTA GAZOO Racing WEC (@Toyota_Hybrid) August 19, 2018

— TOYOTA GAZOO Racing WEC (@Toyota_Hybrid) August 19, 2018